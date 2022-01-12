一家四口未打針 先後染疫 屯門暗藏播毒鏈

■東亞大藥房一家四口先後染疫，疑父親遭國泰空少傳染。

■衞生防護中心憂屯門區有隱性變種病毒Omicron的傳播鏈。

屯門愛定商場東亞大藥房一家四口未接種新冠疫苗，先後染疫，基因分析確定先發病的父親，疑受「望月樓」群組源頭國泰空少傳染。同時，一名居於屯門寶田邨的竹篙灣檢疫中心保安初步確診，衞生防護中心認為屯門社區存在隱性變種病毒Omicron的傳播鏈，呼籲市民及醫生加強警覺，不要輕視病徵。本港昨天新增二十一宗確診個案，八宗為本地感染，另五宗初步陽性個案。屯門東亞大藥房的四十七歲東主證實確診，其在銅鑼灣崇光百貨任兼職售貨員的二十歲女兒日前確診，兩人均帶Omicron變異株，病毒基因排序與望月樓群組源頭的國泰空少相同。該名空少居於屯門嘉悅半島，上月二十七日曾到東亞大藥房買洗頭水，逗留數分鐘，男東主當時在場，病毒有機會在藥房內傳播。竹篙灣女保安初確 或社區感染藥房一家四口住在屯門愛琴海岸八座，四十五歲的母親和十一歲的兒子亦初步確診。男童就讀於博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，上月三十一日曾與家人到沙田新城市廣場Outback Steakhouse、商務印書館及city'super；上周一發燒，當日下午約十二時在父母陪同下到屯門黃金海岸商場莊柏醫療向張思敏醫生求醫，無接受病毒檢測，之後光顧黃金海岸商場Le Cafe；上周四及五曾上學。校方宣佈暫停面授課堂至另行通知，全校師生及職工要檢測。母親是家庭主婦，上周一早上約十時許到兆麟政府大樓身份證換領中心，之後到太平洋咖啡及黃金海岸Market Place，並於下午一時許至一時半向張思敏醫生求醫；周三發燒；上周五到屯門官立中學及馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學交表格，之後到V city老虎冰室及一田。此外，竹篙灣檢疫中心一名五十一歲女保安員初確，她在屯門寶田邨第三座獨居，乘搭接駁巴士及港鐵返工，多在屯門建生邨、寶田邨及屯門市中心活動。她前天發病，其檢疫中心的工作包括派物資、運送行李及有時回答檢疫人士查詢，會在貨櫃間進食。當局會調查病人在屯門還是在檢疫中心受感染。政府昨晚圍封寶田邨第三座強檢。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不少個案在屯門工作或生活，該區疑有隱形傳播鏈，因較遲發現，加上患者沒接種疫苗，她呼籲市民若不適，要即時求醫，私家醫生亦要為有病徵者檢測。當局會安排在該區開放八間社區檢測中心及流動檢測站，供區內工作及居住人士檢測。