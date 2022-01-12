天后陸田園餐廳爆疫，衍生出北角國都廣場中信證券公司群組，昨天再多兩名職員染疫，其中一人住在北角楓林花園第三期，於本月二日到訪中環工商銀行大廈的PURE Fitness；上周一曾到德福廣場，晚上到尖沙咀Club ONE出席朋友公司的晚宴，同枱食客為密切接觸者；於上周二及三傍晚到北角FIT 24健身，曾使用更衣室。政府昨晚圍封楓林花園三期強檢。而早前確診、曾到訪中信證券的七旬女子，其十六歲家人亦確診。此外，印傭北角教會群組中，住在大埔美新大廈的確診印傭，其四十歲男僱主初步確診，他於上周二到過日出康城的地盤巡查，上周三曾去佐敦明珠廣場十樓作培訓；另一名居於將軍澳安寧花園的確診印傭，她的一名僱主亦初步確診，患者在銅鑼灣崇光百貨地下的YSL工作，主要在倉庫後面工作，最後上班日為上周二，不認識早前確診的二十歲兼職女售貨員。