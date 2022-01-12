「洪門宴」餐廳流水席不符D類食肆要求 林鄭：13名赴會官員須作紀律調查

一眾高官出席港區人大代表洪為民在西班牙餐廳舉行的大型生日會，出現疫情，事件餘波未了。特首林鄭月娥批評生日會以「流水式」舉行，至少有二百一十四名賓客參與，初步調查顯示餐廳不符D類食肆的要求，如客人數目過多，又不設枱櫈等，強調會徹查，盡快公佈結果。她又強調，會向十三名赴會官員作紀律調查。林鄭表示，據食環署的初步調查，生日會場地西班牙餐廳不符合D類食肆的要求，例如宴會以「流水式」運作，現場不設枱櫈等，並至少有二百一十四人參與，或超出通常座位數目的上限，當局會徹查事件，包括調查賓客有否使用「安心出行」、三分之二顧客有否接種疫苗等，很快公佈初步結果。至於參與派對的十三名官員，當局正展開紀律調查，林鄭指仍未收到報告，但強調會嚴肅、公道處理，而調查並不涉及刑事。中心傳染病處主任張竹君則指，除二百一十四名賓客外，昨再有數人申報曾出席宴會，暫時未知生日會的確切賓客人數。她指，涉事餐廳裝有閉路電視，但並無運作。不過，有街道的閉路電視拍攝到，確診客人王詩雅當晚約九時半走向涉事餐廳，因此確定患者的入場時間。有份出席生日會的菁英會榮譽主席曾鳳珠表示，自己作為客人，無法衡量涉事餐廳是否違規經營。對生日會出事，只屬一時大意，而自己沒有違法的企圖。根據公務員事務局規定，公務員如在任何方面行為不當，例如不遵守政府規例或訓令、其行為使政府聲譽受損等，會遭受紀律處分。對於嚴重的不當行為，當局會採取正式紀律行動，視乎不當行為或刑事罪行的嚴重程度，可施以譴責、嚴厲譴責、罰款、降級、迫令退休或革職等懲罰。