兩女確診者聚會地點 張竹君澄清屬私人地方

洪門宴兩名女確診者，包括榮源茶行太子女王詩雅及其四十三歲女友人，在出席生日會前曾到西營盤聚會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日澄清，自己早前錯說聚會地點為「干諾道西115號」，其實是「干諾道西155號地下3號」，屬私人地方，並沒招牌，亦不對外公開，只供朋友開會及飲東西，裏頭有枱及梳化。據現場消息，涉事場所位於高樂花園樓下，現已拉閘。張竹君指，當局早前說干諾道西聚會有五人參與，但發現另外還有七至八人與會，當時部份人負責煮食，部份人負責招呼，所有人相互認識，相信現場並沒戴口罩，因此另外七至八人都被列為密切接觸者，送往檢疫中心隔離。