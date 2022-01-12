田北辰促特首 就豁免檢疫監管不力致歉

立法會議員田北辰去信特首林鄭月娥，要求當局解釋國泰航空機組人員違反檢疫措施一事，並關注她會否因轄下部門政策有誤、監管不力而向市民道歉。田北辰在信中指，當市民期望通關快將實現之時，卻因機組人員防疫漏洞導致期望再次落空，強調內地當局及他曾多次促請政府審視機組人員的檢疫措施，但政府仍然容許航空公司採用自律的家居健康監察，終致疫情再次爆發，通關無望。田北辰提出六個問題，希望林鄭在今日行政長官答問會作出回應，包括容許航空公司採用形同虛設的自律家居健康監察的原因、航空公司以「客機去貨機返」方式增加可豁免檢疫機組人員數目的說法是否屬實等。