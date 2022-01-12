  • 2022年1月12日 星期三
  • 17º
  • 73%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 強檢深水埗婦復必泰袁國勇李丞責

日報新聞 > 港聞

田北辰促特首 就豁免檢疫監管不力致歉

2022-01-12 列印
■田北辰在信中提出六個問題，希望林鄭在行政長官答問會作出回應。
Previous Next

立法會議員田北辰去信特首林鄭月娥，要求當局解釋國泰航空機組人員違反檢疫措施一事，並關注她會否因轄下部門政策有誤、監管不力而向市民道歉。田北辰在信中指，當市民期望通關快將實現之時，卻因機組人員防疫漏洞導致期望再次落空，強調內地當局及他曾多次促請政府審視機組人員的檢疫措施，但政府仍然容許航空公司採用自律的家居健康監察，終致疫情再次爆發，通關無望。

田北辰提出六個問題，希望林鄭在今日行政長官答問會作出回應，包括容許航空公司採用形同虛設的自律家居健康監察的原因、航空公司以「客機去貨機返」方式增加可豁免檢疫機組人員數目的說法是否屬實等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd