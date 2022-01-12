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日報新聞 > 港聞

美股中段跌177點

2022-01-12 列印
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市場關注聯儲局會否加快加息，美股早段向下，投資者靜待聯儲局主席鮑威爾在國會的發言。杜指中段報三五八九一點，跌一百七十七點；納指則報一四九六七點，升二十四點。滙控美國預託證券價格見五十二點二六港元，升零點三一港元；騰訊則見四百六十七點八二港元，升七點八二港元。

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