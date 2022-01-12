5至11歲童農曆年後可打科興 幼園小學周五前停面授堂

Omicron疫情風險驟升，港府決定全港幼稚園及小學須於本周五或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期；而中學現階段仍維持現行面授課堂安排。另外，五至十一歲兒童將可接種科興疫苗，政府在農曆新年後會派外展疫苗接種隊往學校為學童注射。特首林鄭月娥宣佈有關安排時，不認為停課來得太遲，重申長時間不能上學對年紀很小的學童影響很大，現時暫停面授課堂是一個較為適合、可保護小朋友的措施，亦避免有兒童在家中感染後再上學，令大量幼童需進入檢疫中心。教育局局長楊潤雄指，暫停面授課堂的決定並不容易，但Omicron疫情來勢洶洶，有必要加強防疫措施，幼稚園及小學學童年紀小，自理能力相對較弱，而且暫時缺乏疫苗保護，他們改以電子或其他方式在家學習是預防校園爆發疫情的折衷辦法。他強調，學校校舍仍會維持開放，照顧因家中乏人照顧而需要回校的學童。林鄭又指，政府在農曆新年後會派外展疫苗接種隊去學校，為五歲至十一歲兒童打針，避免每位家長分別帶同子女接種。新界校長會副主席兼上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，學校早已為暫停面授提前準備，認為今次有足夠時間安排。傳公務員周四起在家工作另外，昨晚有消息傳出，政府已經向各部門公務員發信，由明天起，除參與抗疫工作的僱員外，其他政府僱員會被分組，輪流在家工作。根據公務員事務局向全體公務員發出的電郵，政府特別工作安排從一月十三日持續至二月四日（年初四），將以分班制和輪班制為基礎讓公務員在家工作，參與核心抗疫工作的僱員則不被包含在內。