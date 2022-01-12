5至11歲童農曆年後可打科興 幼園小學周五前停面授堂

特首林鄭月娥宣佈有關安排時，不認為停課來得太遲，重申長時間不能上學對年紀很小的學童影響很大，現時暫停面授課堂是一個較為適合、可保護小朋友的措施，亦避免有兒童在家中感染後再上學，令大量幼童需進入檢疫中心。
教育局局長楊潤雄指，暫停面授課堂的決定並不容易，但Omicron疫情來勢洶洶，有必要加強防疫措施，幼稚園及小學學童年紀小，自理能力相對較弱，而且暫時缺乏疫苗保護，他們改以電子或其他方式在家學習是預防校園爆發疫情的折衷辦法。他強調，學校校舍仍會維持開放，照顧因家中乏人照顧而需要回校的學童。
林鄭又指，政府在農曆新年後會派外展疫苗接種隊去學校，為五歲至十一歲兒童打針，避免每位家長分別帶同子女接種。
新界校長會副主席兼上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，學校早已為暫停面授提前準備，認為今次有足夠時間安排。
傳公務員周四起在家工作
另外，昨晚有消息傳出，政府已經向各部門公務員發信，由明天起，除參與抗疫工作的僱員外，其他政府僱員會被分組，輪流在家工作。根據公務員事務局向全體公務員發出的電郵，政府特別工作安排從一月十三日持續至二月四日（年初四），將以分班制和輪班制為基礎讓公務員在家工作，參與核心抗疫工作的僱員則不被包含在內。