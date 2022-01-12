跑馬地「百萬廂房」全面消毒

馬會接獲衞生防護中心通知，一名於一月九日確診及兩名於一月十日初確者，曾於一月一日到跑馬地馬場快活看台三樓「百萬廂房」出席婚宴，「百萬廂房」昨日起暫停營業直至另行通知，以作全面清潔及消毒，該處的「六化郎輕食」亦暫停服務。馬會強調，一月一日雖是賽馬日，但賽事安排在沙田馬場舉行，有關人士是在百萬廂房出席傍晚舉行的婚禮及婚宴，與賽事無關。馬會指，已追蹤同時段在有關處所的會員、顧客及員工，目前已確認並聯絡當日訂座的會員，並即時安排當天曾在場員工接受病毒檢測，在取得陰性測試結果前不會上班。此外，洪為民生日派對群組的四十三歲確診女子，本月五日亦曾到訪跑馬地馬場。