﻿將推第五輪防疫抗疫基金﻿ ﻿林鄭：周五公佈支援各業﻿

Omicron入侵社區，港府加大抗疫措施，多個行業受累，農曆新年前黃金檔期泡湯。特首林鄭月娥宣佈，將推出第五輪防疫抗疫基金，支援受影響行業。餐飲聯業協會會長黃家和稱，不少酒席受影響要取消，前線員工被迫停工，冀政府可提供直接現金支援，以渡過年關。特首宣布支援措施將分為兩部份，一是食肆等直接受新措施影響的處所，二是旅行社等長期「冰封狀態」的行業。她指，防疫抗疫基金目前結餘四十多億元，資金應該足夠，若不夠將去立法會財務委員會申請，並希望盡快發放補助金，故領取津貼的資格會以上一輪基金作藍本，但補貼力度將有所調整，周五會公佈細節。業界冀可捱過年關六個餐飲商會聯署發公開信指，政府上周五起禁晚市堂食，已令業界損失近五十億生意額，如下周四不能放寬，食肆將失去大量團年飯及春茗等定單，很多食肆將難以經營，冀業主體恤，減稅及取消冷氣和管理費，協助租戶渡過難關。黃家和指，不少食肆「驚捱唔過」農曆新年便要結業，若政府能給予逾十億元支援，相信可暫解財困，冀政府可再為中小企推出特惠貸款，銀行容許企業貸款再推遲還款。飲食界議員張宇人則形容措施「快狠準」，但指除資助外，業界需要盡快重開晚巿。至於被要求停業十四日的美容院，業界估計損失約十多億元，但若情況持續多兩周，損失會增至約三十億。美容業總會創會會長葉世雄對措施表示歡迎，期望以美容院的規模去釐定補助金額，冀政府考慮向前線從業員發放保就業支援，令停工的從業員可維持生計。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎亦歡迎措施，認為至少可協助業界支付租金及員工薪金，冀政府吸收經驗，按規模比例提供支援，大型和小型的健身中心分別獲三十萬和五萬元補償。而旅遊業議會總幹事楊淑芬指，業界急需援助渡過難關，對政府給予支援表示歡迎，形容措施是「及時雨」。工聯會對措施表示歡迎，但認為政府需總結過往經驗，支援之前遺留的行業，如自由工作者等，建議向受影響員工提供為期半年的緊急停工津貼，並提供一次性一萬元現金津貼。