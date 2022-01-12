大耳窿500元誘學生收債

「吸血鬼」大耳窿不但違規放債，並以金錢利誘學生從事淋紅油等收債活動，警方拘捕十六人，當中四名為學生，最細僅十三歲。警方指，有不法份子會尾隨債仔進入住所大廈，並到有關單位滋擾，包括淋漆、塞匙孔及貼附有恐嚇內容的追債字句，恐嚇借貸人盡快償還款項。屯門警區反三合會行動組人員於去年十一月二十五日至昨日展開打擊行動。行動中，警方在全港拘捕十三名本地男子及三名本地女子，年齡介乎十三至五十三歲，涉「以過高利率貸出款項」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」等罪行。據悉，被捕人中有四名是學生，由於不少年輕人因一時貪念「搵快錢」，被不法份子以五百至二千元不等的報酬，利誘從事非法收債活動。