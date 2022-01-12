警方指，有不法份子會尾隨債仔進入住所大廈，並到有關單位滋擾，包括淋漆、塞匙孔及貼附有恐嚇內容的追債字句，恐嚇借貸人盡快償還款項。屯門警區反三合會行動組人員於去年十一月二十五日至昨日展開打擊行動。行動中，警方在全港拘捕十三名本地男子及三名本地女子，年齡介乎十三至五十三歲，涉「以過高利率貸出款項」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」等罪行。據悉，被捕人中有四名是學生，由於不少年輕人因一時貪念「搵快錢」，被不法份子以五百至二千元不等的報酬，利誘從事非法收債活動。
大耳窿500元誘學生收債
警方指，有不法份子會尾隨債仔進入住所大廈，並到有關單位滋擾，包括淋漆、塞匙孔及貼附有恐嚇內容的追債字句，恐嚇借貸人盡快償還款項。屯門警區反三合會行動組人員於去年十一月二十五日至昨日展開打擊行動。行動中，警方在全港拘捕十三名本地男子及三名本地女子，年齡介乎十三至五十三歲，涉「以過高利率貸出款項」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」等罪行。據悉，被捕人中有四名是學生，由於不少年輕人因一時貪念「搵快錢」，被不法份子以五百至二千元不等的報酬，利誘從事非法收債活動。
一家四口未打針 先後染疫 屯門暗藏播毒鏈
屯門愛定商場東亞大藥房一家四口未接種新冠疫苗，先後染疫，基因分析確定先發病的父親，疑受「望月樓」群組源頭國泰空少傳染。同時，一名居於屯門寶田邨的竹篙灣檢疫中心保安初步確診，衞生防護中心認為屯門社區存在...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台戰機訓練墜海 上尉失蹤 執行對地攻擊 軍方全力搜救
台灣空軍嘉義基地一架機號6650的F-16V戰機（正式名稱為F-16AM）昨天下午執行對地機砲攻擊訓練時，在嘉義東石外海失去聯絡，軍方正在全力搜救，目前尚無機師陳奕上尉（圓圖）的消息。 有報道指，有僚...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
前年五月封關 逾百人首相府飲酒 英「派對門」醜聞愈揭愈多
困擾英國首相約翰遜及其政府的「派對門」醜聞沒完沒了。英國傳媒周一再度「爆料」，指前年疫情最嚴峻及全國第一次封城期間，有多達一百人獲邀請進入倫敦唐寧街十號首相府的花園內，參加一個「攜帶自己的酒」派對。出...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
附設私家庭園 邁爾豪園敞亮廳堂裝潢雅致
粉錦公路豪宅洋房邁爾豪園，位置優越，毗鄰香港哥爾夫球場及林村郊野公園，私隱度高。今次介紹屋苑罕有大屋放售，洋房實用面積1840方呎，樓高3層，為2套房設計。據悉，屋主曾斥資1500萬裝潢。邁爾豪園位於...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
嚴防高通脹 摩通料加息逾四次 鮑威爾一席話 杜指大波動
市場關注聯儲局會否加快加息，美股早段向下，投資者靜待聯儲局主席鮑威爾在國會的發言。杜指早段跌181點，至35887點，跌幅為0.5%。標普指數早段跌0.4%，至4652點。納斯達克指數早段跌0.3%，...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
干地倒戈舊東家 拆「車」復仇
熱刺上周三英格蘭聯賽盃四強首回合作客0:2不敵車路士，領隊干地承認今晚次回合作東也難反勝晉級。不過，他仍「落藥」激發球員鬥心，再改踢三五二陣式，期望靠在其麾下重生的中場哈利雲克斯和翼鋒盧卡斯莫拉率隊小...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
虎有正財蛇羊牛利嫁娶添丁 李丞責虎年12生肖運程預測
著名堪輿學家李丞責博士為本報讀者預測12生肖的虎年運程，屬本命年的虎，正財夠旺，不過競爭都好大；肖兔者感情生活精彩，但都要小心桃色事件；肖蛇、羊、牛更有機會成家添丁找對象。至於肖龍者要小心被人出賣；肖...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論｜不想引病毒入宅 打針莫遲疑
變種新冠病毒Omicron確診個案拾級而上，本港正面對新一波疫情的嚴峻挑戰。近日市民踴躍去接種疫苗，對提高社會抗疫屏障，減低Omicron的殺傷力，有莫大幫助。對於仍不想打針的市民，屯門一家四口先後確...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標｜轉倉即拼 帝豪精彩
第二場四班一二○○米。此場前領型馬不算多，雖然排位後補出了「雪茄之友」，但估計會搶放的馬最多只是加上「全中」和初戴眼罩的「好玩大少」，步速未必太快，B欄此程仍會由中內疊前置馬控制大局。「帝豪精彩」首季...
2022-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6