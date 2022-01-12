預計展開60日審訊 霍英東遺產案長房三子女爭議南沙項目

霍震寰

已故全國政協主席霍英東遺產爭奪案，早於二○一二年由前任特首董建華及前任律政司司長梁愛詩介入調停，簽訂「和解協議」，但其子女再在二○一五年就南沙發展項目中價值近七十億元人民幣的權益作出上訴，案件昨於高等法院展開預計為期六十日的審訊，預計長房三子霍震宇將於下周一出庭作供。已故全國政協主席霍英東遺產爭奪案原達成「世紀大和解」，不過長房姊弟之間指控二哥霍震寰涉嫌隱瞞家族公司「有榮有限公司」可於十年內以一元回購霍英東基金持有南沙項目權益的發展公司股權，涉及金額高達七十億元人民幣。長房三子霍震宇、長女霍麗萍、次女霍麗娜入稟並獲准重啟爭產訴訟，案件昨於高等法院展開預計為期六十日的審訊，主審法官陸啟康甫開庭即指六十日審訊並不足夠處理本案，預計需要七十二日處理證供，另需十日作結案陳詞。代表長房次女霍麗娜的資深大律師余若海開案陳詞提到，霍英東生前指自己被港英政府「封殺」發展空間，故改變投資策略，淡出香港的地產市場，遂以三億港元購入南沙地皮。霍家旗下的有榮有限公司在一九九七年六月以象徵式一元把南沙項目權益的一股售予霍英東基金有限公司，霍英東基金便向有榮提供免息貸款。余表示，霍英東曾指：「我是搞企業的，也是要發財的」，發展南沙並非只為公益。他認為從商業角度考量，有榮不會無緣無故把一股送給霍英東基金，相信有榮需償還霍英東基金一直投資南沙項目的貸款，若有榮於二○○七年回購該一股，便需向霍英東基金連本帶利支付二十三億港元的股東貸款，長房三子霍震宇、長女霍麗萍、次女霍麗娜均希望有榮回購涉案一股，但長房次子霍震寰則認為南沙項目屬慈善用途，故毋須把該一股轉回霍英東基金。