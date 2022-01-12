童樂居虐兒案再拘兩女職員

香港保護兒童會旺角院舍「童樂居」被揭虐兒，有幼童受到不同程度的暴力行為對待，包括打頭、扯頭髮、掌摑，甚至擲向地上。警方早前檢取了童樂居的閉路電視片段，預計以二個月時間檢視共六萬小時片段。
西九龍總區重案組繼續跟進調查，繼上周五拘捕八人後，昨日再在將軍澳及葵涌拘捕多兩名分別二十五及二十八歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她們正被扣留調查，案件至今累計十六人落網，受害幼童亦增加三人至二十九人。警方表示，全部涉案幼童已送院檢查，署方不排除將會再有拘捕行動。
屯門愛定商場東亞大藥房一家四口未接種新冠疫苗，先後染疫，基因分析確定先發病的父親，疑受「望月樓」群組源頭國泰空少傳染。同時，一名居於屯門寶田邨的竹篙灣檢疫中心保安初步確診，衞生防護中心認為屯門社區存在...
2022-01-12
台灣空軍嘉義基地一架機號6650的F-16V戰機（正式名稱為F-16AM）昨天下午執行對地機砲攻擊訓練時，在嘉義東石外海失去聯絡，軍方正在全力搜救，目前尚無機師陳奕上尉（圓圖）的消息。 有報道指，有僚...
2022-01-12
困擾英國首相約翰遜及其政府的「派對門」醜聞沒完沒了。英國傳媒周一再度「爆料」，指前年疫情最嚴峻及全國第一次封城期間，有多達一百人獲邀請進入倫敦唐寧街十號首相府的花園內，參加一個「攜帶自己的酒」派對。出...
2022-01-12
粉錦公路豪宅洋房邁爾豪園，位置優越，毗鄰香港哥爾夫球場及林村郊野公園，私隱度高。今次介紹屋苑罕有大屋放售，洋房實用面積1840方呎，樓高3層，為2套房設計。據悉，屋主曾斥資1500萬裝潢。邁爾豪園位於...
2022-01-12
市場關注聯儲局會否加快加息，美股早段向下，投資者靜待聯儲局主席鮑威爾在國會的發言。杜指早段跌181點，至35887點，跌幅為0.5%。標普指數早段跌0.4%，至4652點。納斯達克指數早段跌0.3%，...
2022-01-12
熱刺上周三英格蘭聯賽盃四強首回合作客0:2不敵車路士，領隊干地承認今晚次回合作東也難反勝晉級。不過，他仍「落藥」激發球員鬥心，再改踢三五二陣式，期望靠在其麾下重生的中場哈利雲克斯和翼鋒盧卡斯莫拉率隊小...
2022-01-12
著名堪輿學家李丞責博士為本報讀者預測12生肖的虎年運程，屬本命年的虎，正財夠旺，不過競爭都好大；肖兔者感情生活精彩，但都要小心桃色事件；肖蛇、羊、牛更有機會成家添丁找對象。至於肖龍者要小心被人出賣；肖...
2022-01-12
變種新冠病毒Omicron確診個案拾級而上，本港正面對新一波疫情的嚴峻挑戰。近日市民踴躍去接種疫苗，對提高社會抗疫屏障，減低Omicron的殺傷力，有莫大幫助。對於仍不想打針的市民，屯門一家四口先後確...
2022-01-12
第二場四班一二○○米。此場前領型馬不算多，雖然排位後補出了「雪茄之友」，但估計會搶放的馬最多只是加上「全中」和初戴眼罩的「好玩大少」，步速未必太快，B欄此程仍會由中內疊前置馬控制大局。「帝豪精彩」首季...
2022-01-12