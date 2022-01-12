童樂居虐兒案再拘兩女職員

香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案，受害幼童及涉嫌施虐者的人數愈揭愈多，警方翻查在不同日子的「天眼」，再拘捕兩名女職員，案件累積有十六人被捕，而受虐幼童增至二十九人。香港保護兒童會旺角院舍「童樂居」被揭虐兒，有幼童受到不同程度的暴力行為對待，包括打頭、扯頭髮、掌摑，甚至擲向地上。警方早前檢取了童樂居的閉路電視片段，預計以二個月時間檢視共六萬小時片段。西九龍總區重案組繼續跟進調查，繼上周五拘捕八人後，昨日再在將軍澳及葵涌拘捕多兩名分別二十五及二十八歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，她們正被扣留調查，案件至今累計十六人落網，受害幼童亦增加三人至二十九人。警方表示，全部涉案幼童已送院檢查，署方不排除將會再有拘捕行動。