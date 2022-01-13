再揭大廈垂直播毒個案 奇招抗Omicron 袁國勇倡戴孖罩

■袁國勇到楓林花園視察。

■楓林花園三期B室居民須撤離到檢疫中心。

昨天北角楓林花園三期發生新冠病毒垂直傳播。政府專家顧問袁國勇到場視察後指，本港短時間內有第二幢大廈垂直播毒，證明變種病毒Omicron的空氣傳播能力很強，建議市民可考慮戴兩個外科口罩，增加保護及過濾能力，但暫時不需要改戴N95口罩。對於美國疾控中心建議民眾轉用N95口罩，袁國勇認為港人暫時不需要，因為本港目前個案仍然較少，加上N95非常昂貴，不可能人人都戴，他戴N95說話約十分鐘已氣促，由早到晚佩戴N95不可行，但建議市民可以考慮戴兩個外科口罩，增加保護及過濾能力。他補充，市民可考慮戴一個外科口罩及一個布口罩，都達到同樣效果，並呼籲市民盡早接種新冠疫苗。毋須戴N95 效果相同網民對戴兩個外科口罩的建議有熱烈反應，有人質疑專家的建議「一時一樣」，指「返成日工戴兩個口罩會焗死」；另有人認為建議合理，稱N95口罩非常緊。呼吸系統專科醫生梁子超向本報指，除非疫情非常嚴重，否則只有醫護人員等高曝露群組人員才必須戴N95口罩。他稱，各級外科口罩的過濾能力都不錯，最大問題是口罩是否貼合臉型，「戴兩個鬆口罩，都無用！」他提醒市民要選購合適大小的口罩，吸氣時，口罩內陷，才算有效。港大化學系博士鄺士山於社交平台表示，戴兩個外科口罩，不論外口罩的過濾率有幾差，都可以減少內口罩漏氣，外口罩的拉力令內口罩更貼臉。但他提及，戴兩個口罩或會不太舒服，建議最好戴一個疏氣布口罩另加一個外科口罩。楓林花園三期最新疫情，一名住在六樓B單位的四十八歲男住戶首先於上周日確診，他在北角國都廣場中信證券公司上班，其同住的八十三歲母親昨天初確。而一名住在大廈九樓B單位的三十二歲男子亦初確，他從事裝修，不認識六樓染疫住戶，於上周日發病，前晚到醫院求診，在急症室採取的樣本病毒含量高。男病人於上周三至六期間曾到大潭紅山半島、北角百福花園、將軍澳翠林邨等地工作，其他工人無戴口罩。他平日會去上環壽司郎、北角譚仔等用膳。裝修工受感染 曾訪多處袁國勇表示，九樓B單位的戶主從未灌水入廁所地渠，導致地渠的U型隔氣管乾涸，加上大廈外牆維修，患者常關閉窗戶，如廁時開抽氣扇，形成負壓環境，容易把渠內帶病毒空氣抽入廁所及室內，空氣困在室內，故空氣病毒量會很高，涉事B單位的十四戶居民須撤離到檢疫中心。