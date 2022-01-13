國泰貨機人員免檢出事 林鄭：會嚴肅調查

國泰空中服務員居家隔離時私自外出，導致Omicron病毒流入本港社區，國泰亦承認去年採取「客機去、貨機返」方式，以豁免強制檢疫，但強調符合當時防疫措施，公司會為此全權負責。昨日在立法會答問會上，特首林鄭月娥重申，會嚴肅調查事件，如有人違規利用制度，會追究到底。林鄭回應議員提問時強調，政府有政府的立場，會釐清事件向公眾交代，強調不會放過任何違反防疫要求的行為，一定追究到底。對於實政圓桌新界西北議員田北辰質疑，國泰機組人員家居隔離不用帶電子手帶，措施形同虛設，林鄭不認同有關說法，形容政府豁免貨機機組人員檢疫，確保了超過四百五十萬噸貨物暢通來港，但重申如有人違規利用制度，會追究到底。選委會界別議員陳凱欣質疑本港出現防疫漏洞，林鄭不同意該說法，形容無法制止違規情況，尤其成年人，「呢兩年有時都好忟憎，點解唔聽話」。