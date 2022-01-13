國泰貨機人員免檢出事 林鄭：會嚴肅調查

林鄭回應議員提問時強調，政府有政府的立場，會釐清事件向公眾交代，強調不會放過任何違反防疫要求的行為，一定追究到底。對於實政圓桌新界西北議員田北辰質疑，國泰機組人員家居隔離不用帶電子手帶，措施形同虛設，林鄭不認同有關說法，形容政府豁免貨機機組人員檢疫，確保了超過四百五十萬噸貨物暢通來港，但重申如有人違規利用制度，會追究到底。
選委會界別議員陳凱欣質疑本港出現防疫漏洞，林鄭不同意該說法，形容無法制止違規情況，尤其成年人，「呢兩年有時都好忟憎，點解唔聽話」。
昨天北角楓林花園三期發生新冠病毒垂直傳播。政府專家顧問袁國勇到場視察後指，本港短時間內有第二幢大廈垂直播毒，證明變種病毒Omicron的空氣傳播能力很強，建議市民可考慮戴兩個外科口罩，增加保護及過濾能...
2022-01-13
中央黨校今天舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班」，中共總書記習近平在會上強調，不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕。中共中央政治局常委李克強主持開班式，中共中央政治...
2022-01-13
美國白宮抗疫大員福奇周二公開抨擊一向對疫苗抱懷疑態度的共和黨參議員保羅（Rand Paul）縱容「瘋狂的人」向他發出死亡威脅及滋擾他的家人。福奇指保羅用人身攻擊令人轉移視線，忽略抗疫的重要工作，也令他...
2022-01-13
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案。世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城10座高層H室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價630萬元，其後減價20萬元，以610萬元沽出，呎價18654...
2022-01-13
美國通脹率高於預期，並再創40年新高，但市場已逐步消化加息因素，美股周三早段向好。杜指早段曾升201點，見35453點，升幅為0.56%。標普指數亦升0.64%，納斯達克指數早段則升1.03%。杜瓊斯...
2022-01-13
今季多位日本國腳在歐洲二、三線球隊大放異采，唯一踢豪門兼名氣最響的藍武士南野拓實，卻在利物浦欠缺上陣機會。適逢紅軍主將穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼轉戰非洲國家盃，這名廿六歲鋒將勢把握機會，在今晚英格蘭聯賽...
2022-01-13
萬眾期待ViuTV力捧新女團終於揭盅，昨晚舉行記者會宣佈以8人女子組合COLLAR正式出道。成員包括《全民造星IV》三甲得主Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼），以及參賽者芯駖（李芯駖...
2022-01-13
屯門爆Omicron社區疫情，中招個案上升，當局封樓強檢又送密切接觸者入隔離營，屯門居民人心惶惶。不論是收到「安心出行」信息去檢測，或出於個人擔心而「自動送檢」，區內的檢測需求突然大增，連日多個中心外...
2022-01-13
昨夜賽前，馬雅季內所贏的八場勝仗盡取自沙田賽事，不曾在快活谷贏過頭馬，兼且連亞軍都未得過，披甲三十六場僅得過兩席季軍，之前一次在谷中贏馬，已是去年七月七日策「航天勝將」的勝仗，然而昨夜終於守得雲開，於...
2022-01-13