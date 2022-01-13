港大生初確 疑打邊爐經空氣染疫

Omicron傳播力強勁，當下外出用膳，風險驟增。昨天一港大男學生初步確診新冠肺炎，他上周二傍晚在銅鑼灣希慎廣場的「牛」打邊爐，與另一名確診者同場。衞生防護中心呼籲，上周二晚七時四十一分後曾在該餐廳逗留人士主動聯絡當局。昨天新增二十二宗確診個案，五宗屬本地感染，另數人初確，包括一名二十歲港大男學生，他住在香港仔石排灣邨碧朗樓，本月四日晚上六時許至八時許到過希慎廣場「牛」打邊爐，另一名早前確診的患者亦曾於當晚七時四十一分在場吃飯。衞生防護中心傳染病處主任張竹君擔心，當晚餐廳出現傳播，早前有個案顯示打邊爐可以霧化病毒，致容易傳播，當局派員到食肆調查，呼籲當日同時段曾到訪的食客要盡快聯絡當局及接受檢測。該名大學生上月中旬最後上學，近日曾到「心事如塵茶食亭」上環及灣仔分店兼職；亦曾到訪銅鑼灣皇室堡、旺角朗豪坊、旺角中心。另一名十九歲男子初步確診，他家住油塘崇山街曦臺一座，就讀鄧鏡波書院，上周五仍上學，曾到過銅鑼灣中央圖書館。患者的家人早前確診，但兩人住在不同住所，有機會屬相關個案。竹篙灣女保安源頭不明此外，日前公佈的竹篙灣檢疫中心五十一歲女保安轉為確診，張竹君指患者工作期間，曾隔着紗窗解答檢疫人士的問題，對方未必戴上口罩，現時要等待全基因分析，才能確定是在竹篙灣或其所住的屯門區受感染。其他確診個案包括屯門東亞大藥房家庭的十一歲男童及四十五歲女子；大埔美新大廈染疫印傭的男僱主；將軍澳安寧花園染疫印傭的三十歲男僱主。