竹篙灣隔離者 不滿無法提早「出營」

港府周一宣佈，由當天起本地確診個案的密切接觸者，在檢疫中心先十四天強檢，後回家七天自我監察。有市民在此日前入竹篙灣，不滿要隔離二十一天，要求提早「出營」，質疑當局只顧行政方便，不理市民感受。有市民在電台表示，一家四口成密切接觸者而被送入竹篙灣，昨天已受隔離十四日，坦言無論自己與丈夫，或兩位小朋友都身心俱倦，擔心小朋友身心健康，自己亦出現情緒問題。她指，一家在新例做法下其實已滿刑，但中心卻指因政策規定，未能讓他們提早隔離。她表示，醫學上應已證明無風險，質疑當局一刀切的做法只是為行政方便。