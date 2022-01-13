5至11歲兒童 或打成人復必泰33%劑量

疫苗顧問專家委員會昨指出，港府尚未收到五至十一歲兒童的復必泰劑量封裝（即每劑十微克）申請，但經過審視，建議容許為五至十一歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量，作「標示外使用」，並參考相關科學委員會建議推行接種計劃。專家委員會建議，政府應把有關資料交由衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會考慮，應否及如何為五至十一歲兒童接種成人復必泰疫苗的三分之一劑量。另外，政府宣佈，今日起實施政府僱員特別上班安排，讓部份部門員工可以交替在家工作，公務員事務局發出指引，包括讓沒有參與防疫抗疫工作，並能夠在家履行職務的員工分組交替在家工作，亦指示各部門在可行情況下，擴大彈性上班和午膳時間的幅度等。