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日報新聞 > 港聞

美股中段升140點

2022-01-13 列印
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美國通脹率高於預期，並再創四十年新高，但市場已逐步消化加息因素，美股中段向好。杜指中段報三六三九二點，升一百四十點；納指則報一五二九三點，升一百四十點。滙控美國預託證券價格見五十三點三一港元，升零點五六港元；騰訊則見四百八十七點九九港元，升七點一九港元。

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