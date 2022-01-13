新一屆立法會昨召開首次會議，特首林鄭月娥宣佈重組政策局架構方案，由目前十三局改組成十五局，新設文化、體育及旅遊局，主責文化事業發展；運輸及房屋局分拆為房屋局與運輸及物流局，分別負責房屋及運輸工作；食物及衞生局分拆為醫務衞生局和環境及生態局等。有關方案會交由下屆特首決定，希望能減少職能分散，吸引更多人才加入政府。新設文化、體育及旅遊局，從現行民政事務局接掌文化、藝術和體育事務；從商務及經濟發展局掌管電影、創意產業及旅遊事務，以加強推動文化發展，讓香港成為中外文藝交流中心。運房局會分拆為房屋局與運輸及物流局，房屋局專門處理公營房屋、監督私人住宅市場、房委會及房署工作，亦與房協、市建局及港鐵合作，結合公營機構力量建屋；運輸及物流局則負責內外交通，對內運輸基建先行，研究多個跨境鐵路項目，對外則加強海、空運及物流發展。林鄭月娥建議，現行食衞局分拆為醫務衞生局和環境及生態局，醫務衞生局負責醫療工作，除應對疫情，亦推動多項醫療政策，推動醫療科技藥物研發等；環境及生態局與現在的環境局合併，主管環境衞生、食物安全、漁農發展、廢物回收等。此外，創新及科技局會變為創新科技及工業局，目標是完成再工業化任務，為引進先進科技產業。民政事務局改組為民政及青年事務局，制定青年政策、提升社會凝聚力等；傳媒引述消息人士指，新政策局亦須負責檢討區議會職能，預料在區議會換屆前完成檢討。政策局會由現時的十三個增至十五個，當中九個由政務司司長領導，六個由財政司司長領導，她強調改組方案會交由下屆特首考慮。至於將來是否會設副司長，交由下屆特首決定，消息指未來將要協調跨局工作，例如處理國家安全、人力政策和氣候變化。另一方面，林鄭月娥談及北部都會區計劃，指有必要大幅精減土地開發的程序，今個季度向立法會提交建議；港府亦已與深圳政府討論三個跨境鐵路項目，稍後會開展工作。對於政府重組架構方案，全國港澳研究會副會長劉兆佳指反映未來政府希望更積極有為，擺脫過去積極不干預的思想限制，相信有才幹人士會較願意加入政府做實事。房協及公屋聯會支持分拆運輸及房屋局，有助協調及加快房屋發展。西九管理局主席唐英年支持設立文化體育及旅遊局，以提高政策制定的效率。