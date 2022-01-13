保時捷剷路 多名途人傷

元朗發生嚴重交通意外。一輛保時捷跑車昨傍晚六時許，沿合財街駛至近元朗街市對開，失控剷上行人路，當時街上有多名途人，現場消息指至少兩名途人走避不及受傷，車上一名女乘客亦告受傷，涉事女司機亦一度昏迷車內，其後恢復知覺；四人被送往醫院治理。現場的路牌及鐵欄被撞毀，路邊單車亦撞至變形，多個發泡膠箱四散遍佈路中，而跑車左前轆亦飛脫至路邊，損毀嚴重，警方正調查事件原因。網上流傳經過現場的車Cam片段，畫面外傳出一陣引擎轟鳴聲，然後涉事保時捷私家車便高速撞向牡丹街合財街交界一處行人路欄杆，差點撞倒當時道路上正在推垃圾箱的清潔工，街上發泡膠箱、卡板等雜物紛紛散落一地。清潔工亦被附近撞飛雜物衝擊至跌倒地上，其後便自行站起，驚魂甫定察看車禍情況。