十男女涉非法賽車被捕

日前有多輛超級跑車在粉嶺公路上飛馳，警方跟進採取執法行動，拘捕九男一女，涉嫌「非法賽車」及「協助及教唆他人非法賽車」，並扣留九輛超級跑車作進一步調查。新界北交通意外調查及支援組警司伍詠詩指，在網上留意到有影片，顯示一月二日早上約七時半，有八輛超級跑車在粉嶺公路，在近康樂園位置高速往大埔方向行駛，在車群中左穿右插。經調查後，警方發現當日共有十七輛跑車，採取行動拘捕九男一女，當中大部份自稱是商人，部份是跑車車主；扣查九輛超級跑車，並檢取跑車上的行車紀錄儀和手提電話作調查；警方指全力追捕其他涉案司機。