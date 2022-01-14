疫襲港空運能力大降 高級食材價勁飆四成

新冠疫情打亂全球物流，本港近日因應Omicron病毒進入社區，大幅收緊空運人員的檢疫要求，特首林鄭月娥預告本港空運能力大幅下降，後果會很快反映。有物流業界代表預料，經空運來港的高級食材，例如肉類、水果等，價格將大漲四成，升幅會轉嫁消費者。亦有糧油入口商透露，進口罐頭將加價一成。貨運物流業協會主席劉浩然指，國泰早前宣佈今年首季涉及歐洲、美國、澳洲及紐西蘭的運載力將大減，加上本港進一步收緊空運措施，預計貴價食材如肉類、海鮮、水果、肉類及電商產品等價格會大受影響，物流成本將增加三至四成，業界會轉嫁至消費者。但他補充，本港一般食材主要來自內地，可採用貨運方式抵港，這條供應鏈穩定，估計一般食材的價格波動較少。劉強調，業界已嘗試採取不同方式解決問題，例如轉用其他航空公司貨機等，但情況不樂觀，因為所有機組人員都受本港的檢疫措施影響。成本轉嫁消費者糧油入口商通泰行負責人李豐年表示，去年不少食品進口商因「共度時艱」、「都忍住唔加價」，但今年全球疫情持續，會陸續漲價，又透露通泰行的罐頭、麵食，若由外國進口，於農曆新年後會加價一成，料今年各種進口食物，尤其是歐美貨品，價格會逐步上升。順興凍肉負責人則指，相比去年，美國牛肉價格已上升近三成，他以美國安格斯牛肉眼扒為例，早前只售一百二十元，現時已加價至一百五十八元。他又指，雖然公司所購凍肉主要經航運來港，但現時無論航運及空運，運輸力均不足，估計未來凍肉價格仍會維持在高位。九龍果菜同業商會理事長張志祥表示，澳洲塔斯曼尼亞車厘子都須經空運來港，現時一盒三十毫米以上大小的售價約三千元，相比去年上升一成多。而現時本港空運航班大減，日後一盒塔斯曼尼亞車厘子的價格升至四千元亦不出奇。但他強調，進口水果屬「海鮮價」，會根據成本、水果質量，以及市場供求等因素定價。香港付貨人委員會執行總幹事何立基則指，本港空運力大降，亦會影響進口藥品、晶片及配件的價格。但他強調，大部份食材及日用品可經內地進口，相信整體而言對民生影響不大。