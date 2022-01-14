恐爆結業潮「攬炒」 飲食業冀支援

一間高級飲食集團負責人接受本報訪問時指，近半年來空運高級食材價格大漲三成，形容前所未見，「好似日本和牛、高級刺身等，日本自己都供不應求，經空運來港，貴上加貴。」她稱，疫市下，根本沒法子加價，反而要減，令集團「硬啃」成本，若政府的嚴厲抗疫政策持續，「真係開一間（食店），蝕一間！」她批評第五波疫情源於政府運輸政策有漏洞，加上國泰疏於監管空中服務員，令Omicron流入社區，由公眾「埋單」，「政府又要公務員留家工作，並叫停商務宴會，飲食業好難捱，估計好多高級食肆做唔住！」旗下有多間高級食店的她，要求政府持續推出抗疫基金，支援無辜受政策失誤打擊的行業，又呼籲地產商減租，否則食店會出現結業潮，「大家攬炒」。