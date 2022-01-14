﻿「半桶水」師傅接工程﻿ ﻿新居裝修搞到一鑊泡﻿

■黃師傅指牆身位未剷好便上油，會出現不平均現象。

去年中新冠肺炎疫情紓緩，市民較放心翻新家居，加上去年有兩萬多個公屋和資助房屋入伙，令一度停頓的裝修業，急速反彈，造成求過於供，近期有市民裝修家居時「中招」，單位被弄致一鑊泡，質疑裝修師傅質素。有工會稱，近大半年裝修人手短缺，有人未達水準也膽粗粗接工程，導致水準參差不齊。消委會指出，去年涉裝修的投訴，比前年大升三成七。本身與家人住在公屋的賴小姐，向房署申請調遷，去年十二月獲派牛頭角一個約一百八十呎的細單位，於是找裝修服務，「我不是要豪裝，只是鋪地磚、牆身天花油上漆油，造一個廚櫃。」經朋友介紹，認識一名姓鄭的裝修師傅。由於農曆年後要交回舊有單位，賴小姐沒有搜查對方資料，便給他裝修，「他要求逐日計人工，每工一千五百元，地磚和漆油我買、廚櫃材料由他買，我再付款給他。」雙方沒簽合約，但鄭說他一個人十五天應可完工，「即十五工，約二萬二千五百元，算合理。」上月中，賴小姐買齊地磚和漆油等材料後，鄭正式開工。大約兩周後，鄭致電說已完成地磚和油漆項目，叫她上去看。賴滿心歡喜返回新居，嚇了一跳，「地磚鋪得高低不平，有些明顯凸起來。」牆身和天花的油漆也完全不及格，「油得很不平均，有些地方明顯厚了，多個位置出現類似水泡的情況，根本不能接受。」消委會：投訴大增37%賴要求鄭「大執」，先把地板、牆身和天花剷乾淨，再重新鋪地磚和上油，「這些地磚四千多元，撬起不能再用，我寧願花錢再買。」但鄭說剷平地板和牆身很大工程，自己應付不來，叫她找其他人再做，「我開始覺得他不是合資格師傅。」賴決定找其他人善後。結帳時，賴說對方只開工十天，卻要求十七工，即二萬五千多元，「他說期間請了人幫手，但事前沒有跟我說。」有四十年裝修經驗的黃師傅，到場看過後，質疑鄭的裝修功夫只是「半桶水」，不是師傅資格，「地磚高低不平，應該是未剷平地下便落膠沙，夾硬把地磚鋪上去，明顯他不懂得做泥水。」油漆方面，黃覺得是上油前牆身未剷得徹底，兼且只鋪了一層灰，「底部做得不好，油漆就會不平均。」香港裝修從業員工會理事長周連建表示，近半年裝修市道興旺，尤其是農曆年前，裝修判頭更加搶手，他收過多宗糾紛，涉裝修員工水準差劣，「現在容易接生意，可能有些人未合資格，就跳級接工程。」另外，周又說近來不少裝修爭拗，都因為未能如期完工，他解釋由於早前內地因為供電問題，令到很多物料和製成品未能運抵香港，因而拖慢工程。