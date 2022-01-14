本港疫情持續嚴峻 人人自危 中大港大研究證實 「青春雙岐桿菌」對調控免疫力有莫大幫助

人類腸道微生物群通過在腸道定殖，增強人體對病原體的抵抗力。在健康的腸道微生態環境中，壞菌被益菌壓制，不能接近腸道黏膜。相反地當壞菌大幅增加，就會損害腸黏膜，病毒便趁機入侵。「青春雙岐桿菌」具增強腸道屏障作用健康的人體腸道含有高達100兆的共生菌，在數百菌種之中，人體相對缺乏、被公認為腸內最有益的「雙歧桿菌」菌群更是健康指標，去年由中大及港大的研究顯示，青春雙歧桿菌無論對治療腸胃病、增強免疫力與平衡腸道微生態，皆有獨特顯著的功效，尤其在增强腸黏膜屏障功能和增加免疫細胞方面，表現優秀，難以被其他益生菌取代。是項研究還引證精準調節腸道微生態將成為提升新冠疫苗成效及安全性的新方向，並可提高疫苗成效及增強保護力。不幸地，研究指出接近 85%的港人腸道內缺乏這種益菌，而最近本港正值病毒肆虐高峯期，如未能及時優化腸道微生態來提升免疫力，確診機會也可能相對提高。市民要小心選擇 適合自己的補充劑研究團隊提醒，青春雙岐桿菌難以透過日常飲食攝取，市面上僅有小量含有青春雙歧桿菌的益生菌配方產品，箇中原因是此菌比較脆弱，要維持它的活菌量便需要特別的鎖菌技術，所以大家在選擇補充劑時需加倍留意其成份說明。全球疫情持續嚴峻，專家建議不妨考慮服用含有青春雙歧桿菌的益生菌產品，以提高免疫力及增強新冠疫苗的中和抗體水平，尤其是長期病患如糖尿病及肥胖的長者。多項國際研究已表明「青春雙岐桿菌」具三大免疫作用：修復腸道黏膜，阻擋病源醫學研究發現，「青春雙歧桿菌」可抑制病原菌的生長繁殖，修復受損的腸道黏膜，並與腸黏膜相互作用形成生物學屏障，阻止病原菌的入侵，抑制病原菌繁殖及物質對腸黏膜的破壞，維持腸道正常菌群平衡，保護人體免受病原菌侵害，還可刺激腸道免疫系統，提高人體對自身疾病的治癒能力增加抗體抵擋病毒抗體就是免疫分子，免疫細胞受到益生菌刺激，便產生不同類型抗體免疫球蛋白。中大及港大是全球首個利用人體作臨床研究，證實適當補充青春雙歧桿菌可提高體內抗體水平，調節腸道微生態的方式既安全又健康、副作用少，有助減少對藥物的依賴，勢將成為提升疫苗效用及安全的嶄新方向增加免疫細胞人類的腸道細菌含有鞭毛等成分，可作為天然劑助促進抗體產生，也可製造短鏈脂肪酸等代謝物，增加免疫細胞的新陳代謝，如燃料般支持製造抗體所需的能量，青春雙歧桿菌就是其中一種