消委會總幹事黃鳳嫺接受本報訪問時表示，消費者根據親友口碑，選定裝修判頭後，之後雙方的溝通很重要。無論消費者有甚麼要求，想怎樣裝修，而師傅有甚麼回應，以及預計完工日期，不要單憑口頭承諾，所有細節都要白紙黑字寫清楚，這樣對雙方都更有保障，以免日後爭拗。另外，她又建議消費者，最好不要在裝修途中改變裝修風格，因為這樣會產生很多額外開支，所以消費者這方面要想清楚。就算真的要改，都要向裝修師傅問清楚價錢。消委會稱，很多投訴都是因為業主要改變工程，但又沒問清楚報價而出現爭拗。
去年共169宗裝修投訴
消委會總幹事黃鳳嫺接受本報訪問時表示，消費者根據親友口碑，選定裝修判頭後，之後雙方的溝通很重要。無論消費者有甚麼要求，想怎樣裝修，而師傅有甚麼回應，以及預計完工日期，不要單憑口頭承諾，所有細節都要白紙黑字寫清楚，這樣對雙方都更有保障，以免日後爭拗。另外，她又建議消費者，最好不要在裝修途中改變裝修風格，因為這樣會產生很多額外開支，所以消費者這方面要想清楚。就算真的要改，都要向裝修師傅問清楚價錢。消委會稱，很多投訴都是因為業主要改變工程，但又沒問清楚報價而出現爭拗。
屯門診所兩護士確診 恐播疫病人
屯門愛定商場東亞大藥房一家四口疑受國泰空少傳染Omicron病毒後，傳播鏈疑伸延至黃金海岸一間診所，兩名護士染疫。藥房東主的妻兒確診新冠肺炎之前，曾到黃金海岸莊柏醫療診所向醫生張思敏求診，診所兩名護士...
2022-01-14
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孫力軍涉賄操控證券市場被起訴
中央大力打貪。據新華社報道，去年九月傳出落馬受查的公安部原黨委委員、副部長孫力軍，以涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍枝等罪名，由國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查。周四經最高人民檢察院指定，...
2022-01-14
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近六成人認為美民主有崩潰危險 拜登支持率跌至33%
美國一項民調顯示，有近六成美國民眾相信，美國的民主有崩潰的危險；同時全美民眾認為國家面臨的最大威脅來自國內政治分裂而非國外。總統拜登（圓圖）的支持率就跌至三成三，多達五成三人不認同他的表現；主因是經濟...
2022-01-14
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屋苑連錄用家承接個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案。美聯首席助理聯席董事王子超表示，粉嶺牽晴間10座高層F室，面積429方呎，屬兩房間隔，以648萬元易手，呎價15105元，買家為外區客，購入作上車。原業主約...
2022-01-14
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CPI符預期 美匯跌穿95 科技股弱 納指再跌244點
美國日前公佈的通脹率雖然高企，但仍屬市場預期範圍之內，未有帶來恐慌，即使勞工市場數據較預期遜色，美股昨晚仍高開。杜指早段升117點，至36408點，升幅為0.3%；納指早段已大跌逾200點。杜瓊斯工業...
2022-01-14
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雙紅內戰爆發 文尼屠刀斬
由喀麥隆主辦的非洲國家盃已戰至次輪分組賽，今晚B組重頭戲利物浦翼鋒沙迪奧文尼領軍的奪標熱門塞內加爾，對有紅軍隊友拿比基達助陣的畿內亞。追逐個人國家隊入球紀錄的文尼令對手聞風喪膽，塞內加爾實力和近況也勝...
2022-01-14
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MIRROR牛年出乎意料好成績 Lokman Frankie Stanley 恨虎年齊出埠
MIRROR隊長Lokman首次擔正劇集《IT狗》剛推出，仲拍住兄弟Frankie（皮皮）和Stanley（大表哥）一齊，他們直言日日開心玩到癲。對於牛年MIRROR成績咁好，Lokman用出乎意料來...
2022-01-14
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社論｜設「關愛隊」 免長者等檢測之苦
屯門疫情未有緩和跡象，當局公佈，有確診者到黃金海岸一間診所看病，兩名護士染疫。由於不少居民曾到該診所求醫，加上兩名護士到過多個處所，令人擔心病毒傳播鏈持續伸延，料屯門或其他地區或出現更多患者，屯門市民...
2022-01-14
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馬場浮世繪——馬雅策王者奇兵今季谷中首捷
昨夜賽前，馬雅季內所贏的八場勝仗盡取自沙田賽事，不曾在快活谷贏過頭馬，兼且連亞軍都未得過，披甲三十六場僅得過兩席季軍，之前一次在谷中贏馬，已是去年七月七日策「航天勝將」的勝仗，然而昨夜終於守得雲開，於...
2022-01-13
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