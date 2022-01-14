去年共169宗裝修投訴

■牆身油漆凹凸不平，十分難看。

根據消費者委員會的統計，去年收到涉及裝修的投訴，共一百六十九宗，比前年的一百二十三宗，大升三成七。其中價錢和質素兩方面最多爭拗，個案均比前年升了一倍半。消委會呼籲市民，選擇裝修公司時，不要單靠網上資訊，又或看到舖面示範吸引便落訂，最好問多些親友，那些裝修師傅有好口碑，收費是否公道合理等，才作決定。消委會總幹事黃鳳嫺接受本報訪問時表示，消費者根據親友口碑，選定裝修判頭後，之後雙方的溝通很重要。無論消費者有甚麼要求，想怎樣裝修，而師傅有甚麼回應，以及預計完工日期，不要單憑口頭承諾，所有細節都要白紙黑字寫清楚，這樣對雙方都更有保障，以免日後爭拗。另外，她又建議消費者，最好不要在裝修途中改變裝修風格，因為這樣會產生很多額外開支，所以消費者這方面要想清楚。就算真的要改，都要向裝修師傅問清楚價錢。消委會稱，很多投訴都是因為業主要改變工程，但又沒問清楚報價而出現爭拗。