勞工處籲僱主 體恤員工疫下困難

本港疫情持續，勞工處發言人呼籲僱主按機構運作需要，就僱員的工作安排作出彈性處理，並在可行的情況下考慮安排員工在家工作，而毋須回工作地點辦公。這有助減低傳播的風險，其間僱主應視乎最新情況檢視有關工作安排。發言人又呼籲僱主，應體恤員工在疫情下面對的實際困難，盡量為他們提供便利，例如在小學、幼稚園、幼兒中心等暫停面授課堂期間，採用較寬鬆和具彈性的方法，處理有需要在家照顧學童及幼兒的員工的假期申請，或在可行情況時考慮安排他們在家工作。此外，政府亦鼓勵僱主與需要接受強制檢疫或強制檢測的員工，保持良好溝通，協商工作安排。