新冠病毒仍肆虐，農曆新年將至，真鈔或有接觸病毒風險，令電子利是愈來愈普及；多家銀行亦推出優惠作推廣。滙豐今年推出動畫電子利是，客戶經滙豐香港流動理財應用程式便可派發，功能將於今日啟用。同時，滙豐、渣打及中銀昨日起至本月三十一日亦提供新鈔及「迎新鈔」，大批市民到場兌換。滙豐用戶今日起可派發電子利是，可在流動理財應用程式中，揀選喜愛的動畫利是封，挑選心儀語句或自行輸入祝福語；可選擇一次過派發兩封利是，決定每封利是內付二十、五十、一百或五百元鈔票，或自訂金額。渣打銀行亦向傳媒指，預期今年會有更多人以電子支付形式向親友派發E-利是。不少銀行都推出電子利是優惠，如恒生銀行推出「派e利是」功能，大搞新春大抽獎；中銀香港推出「Phone利是」大抽獎。為減少輪候時間，滙豐本月八日起讓客戶經流動理財或滙豐網站，預約到分行兌換一份新鈔套裝，每份套裝總值三千元，當中包括一百張二十元新鈔及二十張五十元新鈔。客戶亦可早上前往分行即場領取籌，同日指定時間兌換新鈔。在位於旺角的滙豐總行，昨有大批市民到場領籌換鈔。一位領到新鈔的婆婆表示，每年都會換新鈔過年，形容準備給朋友子女封五十元，親人如女兒及女婿，則封五百元。在渣打銀行觀塘分行，昨早派發約三十個籌，現場設有換新鈔專櫃，方便市民。渣打指昨日換新鈔服務大致暢順。