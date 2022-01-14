農曆年後或恢復面授課 料派外展隊為學童打針

全港幼稚園和小學今日前須停面授課，有媒體引述消息指，當局傾向在農曆新年後恢復面授課，屆時會派外展隊到校為學童接種新冠疫苗。政府專家顧問許樹昌表示，為兒童打三分一劑量復必泰，技術上無問題，又指兒童接種後可能有針口痛和低燒等反應，但打針位置在大腿，相信誘發心肌炎的機會大減。有指港府傾向在農曆新年後恢復面授課堂，料屆時會派外展隊到校，為五至十一歲學童打針，其中復必泰將採用較小規模的接種先導計劃。新冠疫苗顧問專家委員會前日建議容許五至十一歲兒童，接種成人復必泰三分一劑量。許樹昌指本港目前未有兒童劑量供應，藥廠沒有申請降低接種年齡門檻，故委員會建議採用英國做法，形容做法並不創新，其他藥物亦有應用。他指兒童接種後，或有針口痛和低燒等反應，而以「標示外使用」方式為兒童接種，不會引起責任問題，疫苗責任由政府承擔。至於打科興還是復必泰，視乎家長選擇。