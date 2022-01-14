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美股中段升124點

2022-01-14 列印
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雖然美國日前公佈的通脹率高企，仍屬市場預期之內。杜指中段報三六四一四點，升一百二十四點；納指則報一五二四○點，升五十一點。滙控美國預託證券價格見五十四點三六港元，升零點七一港元；騰訊則見四百七十五點八八港元，升零點六八港元。

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