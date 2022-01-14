法小學教師罷工 不滿抗疫措施造成混亂

多國爆疫，世衛上周錄得全球新增一千五百萬宗確診，再創紀錄新高，比對上一周多五成五。法國前日錄得逾三十六萬人確診，其中學校感染率上升，但當地小學教師工會周四發動罷工，抗議政府對學校抗疫措施造成混亂，料有七成半教師參與。英國首相約翰遜被揭去年五月封城期間，邀請逾百人到首相府花園開派對，他在黨內外壓力下首度致歉，但拒絕辭職。在野黨派均要求他引咎辭職，多名執政保守黨黨友亦促他離任，黨領袖羅擬向黨內負責挑選領導層事務的委員會表明他對約翰遜不信任。意大利有四十五人不願打針，一名男護士假裝為他們完成接種，騙取疫苗通行證，以取得報酬。報道指，該名護士及另外四名共犯近日被警方拘捕，正被控以貪污、偽造資訊等罪名。