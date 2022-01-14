霍啟剛促政府支援體演界

港府因疫情收緊社交措施，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，港府短時間「一刀切」收緊措施，嚴重打擊業界生計，亦損失農曆新年的收入，希望政府在新一輪防疫抗疫基金提供支援。他指，近日問卷訪問約八百名業界人士，當中逾半為前線員工，超過八成半指受到措施影響，即時沒有收入，約九成人對農曆年前放寬措施並不樂觀，九成半人希望政府能直接提供金錢補助。不少業界希望繼續使用場地排戲、訓練等，冀當局能放寬場地限制，讓業界在遵守防疫規定下，能夠排練或進行網上串流表演。康樂體育專業人員總會期望政府能設緊急援助金，向每位停工或開工不足的從業員，提供一萬元現金補助，並涵蓋早前被忽略的瑜伽等員工。