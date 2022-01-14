重案組重返「童樂居」蒐證

香港保護兒童會轄下「童樂居」早前被揭虐兒，至少二十九名幼童受虐，累積十六人被捕。西九龍重案組探員全力翻看閉路電視錄影，昨重返「童樂居」蒐證。「童樂居」有職員疑向幼童施虐，作出打頭、扯頭髮、掌摑及擲向地上等暴力行為。據了解，昨午近一時，西九龍重案組探員重返「童樂居」，就案件再作跟進調查，同時帶走一批證物。本周二被捕的兩名女職員被控「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，昨被押解往九龍城裁判法院提訊。署理主任裁判官黃雅茵應控方要求，將案件押後至下月再訊，兩被告獲准保釋候訊。案件屆時將與另外十四名被告一併處理。被告准以一萬元現金保釋外出，她們不准擔任照顧兒童的工作。