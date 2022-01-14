七車連環撞塞爆將軍澳

將軍澳昨早繁忙時間發生七車相撞，一輛的士及電單車相撞，鐵騎士被拋出車外受傷倒地，其後尾隨車輛疑收掣不及，撼向前車，釀成另外五車連環相撞，幸沒有造成嚴重受傷，惟區內交通一度癱瘓。警方昨早七時許接報，指在將軍澳道有三輛的士、三輛私家車、及一輛電單車相撞。據了解，七車當時正往觀塘方向行駛，至翠屏南邨對開時，一輛的士與前方電單車相撞，鐵騎士隨即人仰車翻，倒臥地上。涉事的士急煞，惟尾隨五輛車疑收掣不及，造成五車連環相撞事故。據了解，意外中三名的士司機報稱受傷，連同鐵騎士一同由救護車送院治理，四人清醒送院，幸傷勢不重。警方到場調查意外原因。交通意外導致上址交通繁忙。由於是返工返學的繁忙時間，「塞爆」慘況令打工仔及學生均叫苦連天。