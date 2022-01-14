﻿北部都會區發展在即﻿ ﻿徵收祖堂地勢遇暗湧﻿

■梁福元認為，政府收地時應考慮新界土地持份者的意願。

■洪水橋不少棕地均為祖堂地。

北部都會區發展作為今年《施政報告》中的重中之重，其中古洞北及粉嶺北，以及洪水橋及廈村新發展區的收地工作如箭在弦。《星島日報》報道，由於新發展區將涉及大批祖堂地，來自鄉事勢力的不同人物近來多次發聲，要求有更好賠償，其中多名鄉事派代表均認為，新界權益欠善待，如祖堂地等收地處理不當，或激化城鄉矛盾，甚至成為北部都會區發展的暗湧。針對賠償問題，有土地房屋研究組織憂慮，政府一旦屈服，勢打破恒之有效的賠償準則。發展局局長黃偉綸早前接受媒體訪問時表示，屬北部都會區項目的古洞北及粉嶺北，以及洪水橋、廈村新發展區的首期發展，涉及約八十公頃土地，形容收地進度良好。翻查政府及立法會文件，今次所涉及的土地是以《收回土地條例》收回。據知，目前收地只屬有關項目的初期階段，對比整個北部都會區，仍有大量土地權益問題需要處理，包括早前備受關注的祖堂地問題。十八鄉鄉事委員會前主席梁福元表示，針對洪水橋及廈村新發展區，有該地持份者、屏山鄉鄉事委員會中人曾向他表示，其氏族於洪水橋及廈村新發展區一帶，便擁有逾八十公頃的祖堂地。以他了解，該區的祖堂地以鄧氏居多。去年成立的檢討祖堂事務工作小組，早前曾就祖堂問題開會。身兼小組成員之一的元朗區議會主席沈豪傑表示，目前未有公開資料知悉政府所收回的土地涉及甚麼內容，更遑論涉及多少祖堂地，但他相信有關祖堂地，絕大部份都是農地為主。本土研究社成員陳劍青認為，若政府以《收回土地條例》收回土地，即使是鄉紳經常提及的祖堂地，只要有需要，就可以收回。有關祖堂地，過去只是在私人市場交易上較困難。據悉，該條例一直被視為政府在收地問題上的尚方寶劍，皆因條例禁止市民對政府採取法律行動。因此，針對着鄉事權益，賠償問題成為他們另一項關注的事。鄉紳冀更高賠償過去一段時間，不同鄉紳人物曾多次表示希望政府可以用更高的收地價格，甚至將所有地段以最高的甲級特惠補償率，來收回他們的新界土地。梁福元認為，此正正反映他們的訴求。沈豪傑直指，「鄉議局對政府提出的收地賠償一直不滿」，認為應劃一甲級賠償，甚至更高的賠償，「甲級賠償的金額其實都是偏低。」發展局資料顯示，兩個新發展區的首期發展計劃，分別預計花費逾一百三十三億及二十一億元，用作收回及清理土地，估算費用包括土地補償及佔用人的特惠補償。參考地政總署資料，收回土地特惠補償率可分作兩大類，分別是農地和屋地，並就有關地點及用途等，分為四個級別，包括甲、乙、丙、丁。目前甲級的農地和屋地賠償，分別為每呎一千三百三十二元及二千六百四十三元，最低的丁級則為每呎三百三十三元及六百六十元。陳劍青卻指政府有關賠償機制有一定準則，質疑鄉事派的倡議一旦成真，將打破這個沿用多年且恒之有效的賠償準則。他解釋，「政府賠償機制所賠償的，並不是賠期望價值，而是土地的實質價值」，並舉例指，如果收回土地後用作建大樓，並以每個單位的售價來賠償，庫房再多也不夠賠償，認為政府不應該退讓。