索馬里首都自殺式炸彈襲擊 逾十死

非洲索馬里首都摩加迪沙的國際機場附近昨日發生自殺式汽車炸彈襲擊，最少十人死亡九人受傷。襲擊目標是駛往國際機場附近一公路上護送外國人的車隊，極端組織索馬里「青年黨」已承認責任，同時警方已展開調查。當地警方說，在機場附近昨午發生一宗自殺式汽車炸彈襲擊，造成至少十人死亡，包括五名士兵，另有九人受傷。索馬里巴納迪爾州負責安全事務的副州長阿里‧阿蔔迪‧瓦爾德赫爾指出，襲擊目標是駛往國際機場附近一公路上護送外國人的車隊。警方已展開調查。目擊者說，炸彈威力巨大，造成事發地附近建築和車輛不同程度受損。