防疫措施延長至初三發放35.7億補償各業

因應本港Omicron變種病毒疫情仍未受控，特首林鄭月娥昨日宣佈，延長食肆禁晚市堂食等防疫措施十四日，至農曆年初三。但為補償受影響行業，政府推出第五輪防疫抗疫基金，總值三十五點七億元，涵蓋食肆、美容院、健身中心等處所，亦包括旅遊業、跨境客運等一直冰封的行業。資助可於下周開始申請，當局爭取農曆新年前後發放。林鄭月娥昨在記者會表示，第五輪防疫抗疫基金總值三十五點七億元，對象包括受新一輪措施影響的處所及人士，包括食肆、美容院、健身中心等，註冊體育教練、個人藝術從業者等，亦會涵蓋旅遊業及跨境客運等一直處於「冰封」狀態的行業。大部份資助可於下周起接受申請，當局爭取農曆新年前後發放。冀農曆年前發放她續指，處所及個人的資助會以第四輪防疫抗疫基金為藍本，以加快程序，其中處所所獲資助為第四輪基金的一半，個人所得資助是第四輪基金的三分之二。她以中餐飲處所為例，按持牌處所面積劃分，不超過一百平方米的食肆可獲五萬元，一百至二百平方米的食肆獲十萬元。同時，由於政府亦取消年宵市場及美食嘉年華等大型活動，今輪基金會向年宵市場商戶發放攤位使用費的一半作特惠金；亦會向美食嘉年華商戶發放一筆過定額津貼。或初四放寬 提前「疫苗氣泡」政府前年二月起推出四輪的防疫抗疫基金，涉及約一千九百七十九億元。林鄭月娥續指，現時防疫基金剩餘約四十億元，強調有足夠款項，但不排除日後疫情惡化，或個別行業仍未復甦，政府再向立法會申請撥款。她亦透露，部份立法會議員日前曾主動要求支援受影響行業，形容這是在完善選舉制度下，行政立法機關的良性互動。她又表示，本港以與內地通關為目標，則至少需要十四天沒本地病例，強調在農曆初三前，都不會撤銷現有防疫措施。但她指，農曆初四後，不排除部份處所能放寬營業限制，但有關處所須提前實施「疫苗氣泡」。被問及小學幼園學生農曆年假後是否能恢復面授課堂，林鄭月娥指要看疫情進展，強調接受教育是學生們的權利，不會以接種疫苗為復課條件。