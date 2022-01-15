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中高檔食肆 賣兩餸飯救亡

2022-01-15 列印
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政府禁止食肆晚市堂食至年初三，疫下生意難做，許多餐廳包括中高檔食肆，要「轉型」自救，彌補損失。其中位於北角的人氣中菜館太平飯店，近日便開賣菜式豐富的高檔小菜客飯外賣，其中兩餸飯五十六元，三餸飯六十元，但都較平民化兩三餸飯貴最少逾二十元。顧客更可加錢選擇海鮮菜式，例如原隻鮑魚、豉椒炒花甲等。

太平飯店在社交媒體表示，為了在逆境下求存，會透過外賣彌補無法堂食的損失，飯店一月七日起已開始提供小菜客飯外賣，其中兩餸飯五十六元，三餸飯六十元，強調每日會盡量提供不同菜色予顧客選擇。

本報記者以顧客身份查詢，太平飯店職員指，海鮮類菜式大多會當日在街市選購，款式有所不同，但一般須加價，例如原隻鮑魚如要加十元；顧客亦可另外加餸，一份豉椒炒花甲賣一百六十八元。此外，亦可選擇淨三餸，一盒五十元、兩盒九十元、三盒一百二十元。

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