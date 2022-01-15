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資助「杯水車薪」 商家失望

2022-01-15 列印
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受影響行業都對延長收緊措施失望，飲食界議員張宇人表示，第五輪防疫抗疫基金對食肆的資助是「杯水車薪」，非常無奈及極度失望。他批評在現時措施下，食肆失去黃金檔期的團年飯生意，整個行業損失近百億，但資助金額卻不足兩成。香港餐務管理協會會長楊位醒亦指，業界損失近一百一十億元，對此感到無奈。

香港戲院商會對於戲院被延長停業，估計今年票房將下跌四成多，加上院內嚴禁飲食，小食部近乎零收入，估計損失超過十億元，業界實在再經不起這波考驗，若政府不提高補助金額，估計將出現結業潮。

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