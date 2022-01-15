診所一護士樣本證受污染非確診 防護中心：確診下降傳播鏈仍在

政府昨晚圍封強檢寶盈花園第四座。

本港昨天新增九宗新冠肺炎確診個案，是上月二十八日以來首次回落至單位數。衞生防護中心總監徐樂堅（圓圖）表示，若說疫情完全控制是言之尚早，社區不排除還有隱形傳播鏈，希望以市民接受強制檢測、減少聚會的方法去截斷社區傳播鏈。同時，早前初步確診的一名屯門莊柏醫療診所護士並非染疫，其樣本證實受疫苗污染。新增的九宗確診個案中，包括兩宗與輸入個案相關及一宗本地個案，本地個案是前天公佈初確的二十九歲巴基斯坦籍男子，他去年九月底從非洲肯尼亞返港，現居在天水圍天逸邨逸灣樓，在啟德一個地盤工作，近期在大埔公路元州仔段更換煤氣喉管，並曾在元朗區任Foodpanda外賣送遞員。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人入院後檢測結果呈陰性，仍要觀察多數日才知道是否屬復陽個案。在屯門黃金海岸莊柏醫療診所任職兼職護士的二十一歲浸大女學生轉為確診，但診所早前初確的另一名二十二歲女護士則並非確診。張竹君指，其樣本驗出帶有疫苗病毒株，懷疑樣本在診所採集時被疫苗污染。政府前晚圍封她所住的凱德花園二座強制檢測，發現一宗不確定個案，其後證實為陰性，凱德花園二座居民毋須再接受強檢。圍封寶盈花園第四座強檢本港另有少於十宗初步陽性個案，日前確診的竹篙灣檢疫中心女保安員，她的一名五十一歲女同事亦初確。初確保安住在將軍澳寶盈花園第四座，主要工作是派發物資，沒有與確診個案接觸，工作期間有穿保護衣，會在休息室食飯；曾與確診保安員用膳，相信期間受傳染。她有時會在青衣城「肯德基」及將軍澳廣場「太興」食早餐，又曾到將軍澳廣場街市。政府昨晚圍封強檢寶盈花園第四座。