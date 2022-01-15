竹篙灣受批評 當局致歉

近期有六十名竹篙灣檢疫中心檢疫人士，延遲一兩天離開檢疫中心，亦有檢疫人士延遲接受病毒檢測。衞生防護中心總監徐樂堅致歉，會加強系統上督導。他稱本月六日開始，本港有幾個涉及大型聚會的個案，包括教會聚會，有很多人要送往檢疫中心，亦開始接獲檢疫人士投訴指遲了接受檢測。徐樂堅指當局其後發現，當中涉及人為輸入錯誤，工作人員沒有在系統輸入部份檢疫人士資料，令後續負責檢測的人員不知相關人士已進入檢疫中心，形容是錯誤輕微，但後果好嚴重。他說竹篙灣檢疫中心由跨部門管理，衞生防護中心則負責確保檢疫人士檢測陰性才離開，中心已盡快檢測。徐樂堅補充，有二千一百五十人完成檢疫，有六百個緊急檢測，六十名檢疫人士延遲一兩天離開。竹篙灣檢疫中心人手已由以往的六百人增加至一千人。