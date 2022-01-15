屯門居民因爆疫去做檢測，連日來大排長龍，昨日終見改善。港府除了在社區檢測中心網站，更新屯門檢測點的輪候狀況。特首林鄭月娥對於因為進行大量病毒檢測、個案追蹤等工作時，令市民遇到不愉快體驗，代表政府致歉，希望市民體諒需於短時間內與Omicron「鬥快」。因應檢測大增，當局增加檢測中心的服務時間和人手，又增設流動採樣站，屯門共十一個檢測點的人龍終見改善，人數較早兩天大減，部份檢測站甚至不需排隊，政府亦在網上公佈檢測點的輪候狀況，以便市民了解排隊狀況。不少市民都認為流程順暢。同時，民政署即日起透過義工，免費向有需要的居民和長者派發三千套快速測試套裝，讓市民自行檢測以及早發現感染者，但提醒不能代替強制檢測要求。