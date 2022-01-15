美最高法院駁回拜登迫針令

美國疫情持續嚴峻，總統拜登亦宣佈多項措施，包括將免費提供給民眾在家快速檢測試劑倍增至十億，以及提供更具保護力的N95口罩，並再次呼籲民眾注射疫苗。不過，美國最高法院駁回拜登強制大型企業員工接種疫苗的要求，認為是超越權力，但容許政府強制大部份醫療護理人員打針。拜登對決定感到失望，認為這項要求可以挽救生命，呼籲企業自行規定員工接種疫苗。日本疫情持續擴大之際，當局計劃縮短密切接觸者的十四日隔離期，紓緩隔離設施負荷，政府專家考慮將隔離期縮短至十日，並考慮進一步縮短至七天。同時，南韓連續三日單日超過四千人確診，但當地政府放寬防疫措施，包括私人聚會人數上限由四人放寬至六人。