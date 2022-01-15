菲傭每次收酬百元販毒 元朗破逾億元毒案拘兩人

警方日前搗破一宗一億二千五百萬元販毒案，檢獲超過一百五十四公斤不同類型的毒品，包括九十六公斤可卡因、三十四公斤氯胺酮及二十五公斤大麻，一名本地男子及一名菲律賓籍家傭被捕，該菲傭在每次販毒行動僅收取一百酬勞。警方提醒僱主要留意外傭是否有異樣，以免為了微薄酬勞犯案。警方毒品調查科高級督察吳嘉倫昨表示，本月十一日，探員於元朗馬田路截停一名五十八歲姓劉本地男子，探員在他身上搜出四公斤氯胺酮。之後，探員將他押返其單位搜查，再檢獲四十二公斤可卡因、五公斤氯胺酮及二十五公斤大麻，並檢獲一百萬元港幣現金。警方相信部份毒品與西環一個貨倉有關，相信上址有毒品被運至北角一個迷你倉。探員翌日在北角一迷你倉外，截停一名四十歲菲律賓籍女子，探員於倉內發現三袋麻包袋，分別用可可豆作掩飾的可卡因、三十一桶以蛋白粉作掩飾的氯胺酮，警方拘捕該女子。她是一名外傭，每次販毒行動收取一百元現金，仍調查她如何被販毒集團招募，她於去年六月開始外傭合約。警方以「販運危險藥物」罪拘捕該名五十八歲本地男子，及該名四十歲菲律賓籍女子，目前正通緝一名四十四歲中國籍男子，相信他為犯毒集團的骨幹成員，不排除再有拘捕行動。正通緝一名44歲中國籍男子警方毒品調查科警司陳江明續指，檢獲的毒品被分細塊及方形，每塊約重一百五十克，相信方便將毒品混入可可豆作掩飾，該批可可豆於去年十二月尾由厄瓜多爾運到香港，再被轉送至西環儲存倉內。陳提醒僱主，外傭未必熟識香港法例，容易被不法份子利用，為了微薄酬勞而鋌而走險參與販毒活動，希望僱主提出適當提點。