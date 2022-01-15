貨船走私35噸凍肉被截獲

海關前日凌晨在大嶼山西南水域打擊走私行動，不法份子改用貨船運送貨物至快艇走私到內地，檢獲三十五噸懷疑走私凍肉，包括豬耳及牛肚等，價值五百二十萬元。海關發現一艘無亮燈、載有貨物的貨船，在分流對開徘徊，船員吊送懷疑走私貨物到靠近的快艇，海關出動兩艘高速截擊艇採取行動，在距水界零點五海里成功截停貨船調查，檢獲三十五噸懷疑走私凍肉，包括豬耳及牛肚等，並拘捕船上五名本地男子。港口及海域科海域調查組高級督察李琳慧指，走私集團轉移在西南部水域走私，相信與過去數月嚴厲打擊有關；而集團改用貨船，分批將凍肉運到接近水界，再交由快艇走私到內地；海關亦批評走私集團對其他海上駕駛者構成極大危險。