﻿﻿信用卡無端「被碌」 ﻿市民飽食驚風散﻿

■Jenny早前突然收到銀行短訊，說她的信用卡出現可疑交易。

信用卡資料被盜，後果可大可少。有市民上月中收到渣打銀行短訊，稱發現其信用卡出現可疑交易，事主致電了解，才知道被盜用了一千五百多元，並已過數，而且還有其他人中招。雖然最終不用負責這筆簽帳，但已嚇餐死。渣打銀行表示，有保安系統監察及堵截可疑信用卡交易，如客戶發現未經授權交易，應盡快通知銀行跟進。做文職工作的Jenny，返「朝九晚六」，消費習慣都是下班之後。上月十三日下午二時許，Jenny突然收到渣打銀行傳來兩條手機短訊，說她的信用卡有一筆港幣六元四角的可疑交易，已被截停和終止，「我正在上班，根本沒有用信用卡。」她擔心再被人盜用進行交易，立即致電信用卡中心了解情況，才知自己已經中招。職員告訴她，銀行發現該宗港幣六元四角的交易有可疑，故替她截停，但較早前一宗一百九十六美元，折合港幣一千五百六十元的交易，就已經過了數。銀行提醒勿向不明商戶提供資料Jenny立即追問這宗交易詳情，職員說經初步了解，該筆款項應該是在社交平台的購物網頁簽帳，更說當天有其他客戶都遇到這個情況，「我真的不明白，為何這宗千多元的網上消費，沒有收到短訊通知，要打電話查詢才知道。」她向職員解釋，當時正在上班，根本不可能用信用卡網購，職員說會將個案交由保安部門跟進，並會暫時凍結她的信用卡。經過多次交涉，Jenny在除夕日收到渣打寄來信件，稱銀行已完成調查，相關爭議交易確認為欺詐交易，她不用負責該筆款項，「雖然最終沒有金錢損失，但都擔心了一段時間，而且要向銀行解釋，都很麻煩和花時間。」她又說，一向很小心保管信用卡資料，想不到仍會被人盜用。渣打銀行回覆稱，一直具備信用卡保安系統及機制以監察及堵截可疑信用卡交易，當客戶進行「毋須出示信用卡」之交易時，將會收到該行的手機短訊或電郵通知。如客戶發現未經授權交易，應盡快通知銀行跟進，銀行會按機制進行為時約數星期的調查，於調查期間客戶毋須為該筆交易繳費。調查後若確定為非因欺詐、人為疏忽或蓄意不當等行為下造成未經授權交易，卡主毋須為該項交易承擔責任。渣打提醒客戶，避免向來歷不明的商戶提供信用卡資料。