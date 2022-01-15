專家倡購物網設雙重驗證 保障買賣雙方安全

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，以前市民信用卡資料被盜，多數是被人偷去信用卡，又或碌卡時，被人暗中拍下信用卡資料。但現在多數是因為購物網站資料失竊，以及市民不小心按下釣魚網站的連結，引致資料外洩，「市民收到來歷不明的連結時，千萬不要隨便填寫個人資料，很危險的。」方保僑認為，網上購物被盜資料，這情況幾乎防不勝防，因為消費者不會知道購物網站會否被黑客入侵。他建議購物網站應加設「3D Secure」雙重驗證保安系統，當消費者輸入信用卡資料後，就會收到銀行的一次性密碼，要輸入這個密碼才能完成交易，「即使騙徒偷了信用卡資料，也偷不到事主手機，可防止被人盜用信用卡。」方保僑又說，現在很多網上商店都有這個保安系統，可保障買賣雙方的安全。