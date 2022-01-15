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綠巴失控撞欄翻側

2022-01-15 列印
■荃灣有載客小巴行駛期間，懷疑失控撞欄後翻側。
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荃灣有載客專線小巴行駛期間，懷疑失控撞向路邊鐵欄後翻側，小巴司機及乘客自行爬出車廂，幸僅受輕傷，意外經過及原因仍在調查。

昨午五時許，一輛99號線小巴沿楊屋道行駛，至荃新天地對開時，小巴懷疑失控，撞向路邊鐵欄後，向右翻側。有途人見狀，恐有人被困車內，即時報案求助。
四人爬出車廂輕傷

據了解，當時車上有司機及三名乘客，當中包括一名十歲男童，四人自行爬出車廂，報稱受輕傷，經救護車送院治理。事件中有約三米長的鐵欄損壞。警方封鎖現場調查意外經過及原因。

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