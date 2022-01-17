寵物店女職員中招 源頭未明 惡Delta回頭 殺入銅鑼灣

■張竹君報告本港最新疫情。

■患者居住的香港仔東勝道二至四號昨晚圍封強檢。

市民到銅鑼灣，務必提高抗疫意識。繼維園爆廣場舞Omicron染疫群組之後，渣甸街一間寵物店的女店員證實感染Delta變種病毒，是本港社區自去年十一月以來再現Delta病毒的蹤影。中招者平日在店內照顧寵物，抱寵物給客人看，近日曾光顧油麻地「海底撈」及到灣仔軒尼詩道睿景酒店Staycation，衞生防護中心正追查其感染源頭，並擔心社區正受Omicron和Delta的隱形傳播鏈夾擊。本港昨天新增十一宗確診個案，八宗為輸入，其餘是與之前個案有關，或正追查是否為關連個案，另有少於十宗初步確診個案，包括一名感染源頭不明的二十三歲女子，她居於香港仔東勝道四號，在銅鑼灣渣甸街寵物店Little Boss工作，上周二喉嚨痛和咳嗽，前天檢測結果呈初步陽性，CT值21，帶L452R變異株，即疑是Delta變種病毒。這是本港相隔約兩個月後，社區再出現毒性較高的Delta病毒感染。相隔兩月 社區再現Delta這名女病人較常買外賣回寵物店進食，於本月三日到西環卑路乍街「金玥」和「阿一豬扒酸辣米線」用膳；本月五日與四名朋友光顧油麻地「海底撈」；本月十日與一名朋友到灣仔軒尼詩道睿景酒店Staycation，但沒有使用酒店設施，上述地方相關人士要接受強制檢測。她曾接種兩針科興疫苗，約十名密切接觸者要送往檢疫中心。當局昨晚又圍封患者居住的香港仔東勝道二至四號強檢。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人懷疑染有Delta變種病毒，與本港近期的Omicron個案沒有太大關係，她擔心社區出現另一條涉及Delta的隱形傳播鏈，形容引起一定傳播風險，目前暫未找到這名女病人與其他確診個案相關的曝露史，仍要待病毒基因的分析結果。張指，涉事寵物店主要售賣兔子、倉鼠、龍貓，病人負責照顧寵物、清潔寵物籠、展示寵物予顧客等，會調查寵物的來源。她提及，病人出現上呼吸道不適數天之後，才去尋求檢測，呼籲公眾即使只有輕微病徵，都要盡早檢測及求醫，以免病毒傳播。