香港史上首位男花「世一」 張家朗巴黎世盃奪金

■張家朗首次拿下男子花劍世界盃冠軍，成為香港史上第一個男子花劍「世一」。

在東京奧運花劍項目為本港摘取一面歷史性金牌後，「劍神」張家朗首次出戰世界盃，在巴黎站中勇奪花劍單打第一，成為首位贏得男子花劍世一的劍手。港男團亦在昨晚挫敗巴西隊，晉級八強。世界排名第四的張家朗，去年東奧摘金後，曾因傷缺席陝西全運會，今次出戰國際賽，即嘗冠軍滋味。在花劍世界盃巴黎站中，他由六十四強起過關斬將，先四強賽中對上圈淘汰隊友蔡俊彥、世界第一的意大利名將霍哥尼，強勢地以十五比四大勝對方，除了幫隊友報仇，亦是在東奧以十五比四擊敗霍哥尼後，連續兩場在國際賽上大炒對方。特首發文祝賀決賽中，張家朗迎戰另一名意大利好手、排名第五十四的盧佩利。張家朗初段一直保持優勢，曾領先六比一，雖然對手其後力挽狂瀾，拉近差距，但仍無阻張家朗以十五比十二勝出，首次拿下男子花劍世界盃金牌，成為香港史上第一個男子花劍世一，同時亦為兩年後在巴黎舉行的奧運立下衞冕的好兆頭。同時，張家朗昨日亦聯同隊友張小倫、蔡俊彥、吳諾弘出戰團體賽，與巴西爭入八強。雙方比分一直維持拉鋸，雖然巴西隊先取得領先優勢，港隊先落後八比十二，但港隊其後奮力直追，多次追平，加上港隊半場過後狀態大勇，一度領先十五分，終順利以四十五比三十一勝出，晉級八強，但最終八強止步。特首林鄭月娥向張家朗及其教練團隊表示祝賀，稱張家朗繼去年東奥為香港奪得回歸以來首面奥運金牌後，再在花劍世界盃巴黎站封王，為港爭光，又指港隊健兒在多項賽事中繼續發光發熱，包括「飛魚」何詩蓓等，她深信香港體壇仍蓄勢待發，港府會與新一屆立法會加強溝通和合作，支持運動員專業發展，又期望下屆政府可採納本屆政府建議的政府架構改組，成立文化體育及旅遊局。